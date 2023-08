Von Barca zu PSG: Neue Entwicklung im Dembélé-Theater

Nach sechs Jahren beim FC Barcelona strebt Ousmane Dembélé nun wohl einen Wechsel in die Heimat an. Zumindest soll sich der Franzose mit Paris Saint-Germain bereits einig sein. Und auch die Katalanen scheinen einen Abgang des 26-Jährigen zu erwarten.

Wie die spanische Sport-Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, soll Dembélé, der an der USA-Reise der Mannschaft teilnimmt, nicht im Testspiel gegen AC Mailand am Mittwoch auflaufen. Am Sonntag war der Offensivakteur beim 3:0-Sieg gegen Real Madrid in Texas noch zum Einsatz gekommen und hatte mit seinem Tor für das 1:0 gesorgt.