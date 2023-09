FC Bayern: Enthüllt! Saudi-Klub wollte Abwehr-Star

Im Transferwahnsinn am Deadline-Day gab es für den FC Bayern München am Freitag kein Happy End: Wunschspieler Joao Palhinho bleibt beim FC Fulham , weil der keinen Ersatz für den Portugiesen gefunden hat. Um Mitternacht schlossen in den europäischen Topligen die letzten Transferfenster .

Upamecano? Bayern lehnt ab

Back to the roots: Ramos-Zukunft wohl fix

Das Ende des Transfersommers in Europas Top-Ligen wollen die saudischen Klubs zu ihren Gunsten ausnutzen, sagt Hau: „Die sind bereit, in den nächsten Wochen aufs Gaspedal zu drücken.“

Im SPORT1-Podcast „Die Bayern-Woche“ spricht Kerry Hau mit Conan Furlong über den verrückten Deadline Day an der Säbener Straße und erklärt, warum die Verpflichtung von Tuchels Wunsch-Sechser Palhinha wirklich platzte. Außerdem berichtet der SPORT1-Chefreporter in der ersten Folge nach der Sommerpause von Unstimmigkeiten in der Transfer-Taskforce und einem abgelehnten Angebot für einen Bayern-Star aus Saudi-Arabien. Weitere Themen in der neuen Folge: Die ausgeloste Champions-League-Gruppenphase und die Entwicklung von Mathys Tel.