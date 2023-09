Kolo-Muani: Alles spricht für Frankfurt-Verbleib! Irre Wende in Transferposse mit PSG

Nach SPORT1 -Informationen sieht kurz vor Ende des Transferfensters am Freitagabend alles danach aus, als müsste der französische Stürmer trotz des wochenlangen Buhlens von Paris Saint-Germain in Frankfurt bleiben.

Eine mehr als brisante Entwicklung, nachdem Kolo Muani zuletzt öffentlich in einem nicht abgesprochenen Interview seinen Abgang forciert hatte, tags darauf dem Training fernblieb und am Donnerstag beim entscheidenden Playoff-Spiel um die Teilnahme an der Europa Conference League gegen Levski Sofia fehlte.

Kolo Muani: Nie werthaltiges offizielles PSG-Angebot

Trotz aller kolportierten Offerten aus Paris ging bislang nur ein einziges offizielles Angebot in Höhe von rund 65 Millionen Euro in Frankfurt ein. Kolo Muani war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes an den Main gewechselt, sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.