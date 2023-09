Nach Deadline Day: Bayern verkündet weiteren Abgang - Juwel geht in Serie A

Der FC Bayern gibt sein nächstes Juwel per Leihe ab! Arijon Ibrahimovic geht in die Serie A zu Frosinone Calcio. Der Deutsch-Kosovare soll in Italien Spielzeit sammeln, am Deadline Day ging der Deal über die Bühne. Die Italiener setzten sich auch gegen Mitbewerber aus der 2. Bundesliga durch.