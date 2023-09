Nun doch! Ex-Bayern-Verteidiger zu Barca

Am späten Freitagabend verkündeten die Katalanen den Transfer als vollzogen. Die Leihe soll für ein Jahr laufen, eine Kaufoption ist vertraglich nicht vereinbart. Dennoch soll es eine mündliche Zusage geben, über einen Verkauf zu verhandeln.

Auch FC Bayern an Cancelo interessiert

Durch die Einigung der beiden Teams, die bereits am Nachmittag auf mündlicher Basis vorlag, war auch eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern, die laut SPORT1 -Informationen losen Kontakt mit dem 29-Jährigen hatten, vom Tisch.

Cancelo, der in vergangenen Rückrunde auf Leihbasis in München spielte, wartete bereits seit Tagen auf eine Einigung zwischen Manchester City und dem FC Barcelona.

Allerdings scheiterte sein Wechsel bisher an dem fehlenden Geld beim spanischen Meister. Am Abend landete der Portugiese dann final in Barcelona, um die letzten Formalitäten zu klären und den Vertrag endgültig zu unterzeichnen.