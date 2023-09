Transfermarkt: Darum zog Ex-Eintracht-Star Lindström Neapel Liverpool vor

Jesper Lindström verließ Eintracht Frankfurt im abgelaufenen Transferfenster in Richtung Neapel , hätte aber offenbar auch andere Optionen gehabt, wie er nun verriet. In einer Reporterrunde ließ er Aufhorchen, als er ausplauderte, dass er auch zum FC Liverpool hätte gehen können.

„Es könnte also auch eine wahnsinnig coole Erfahrung sein. Aber wenn ich nicht spiele, kann ich genauso gut bei einem anderen Verein im Fernsehen zuschauen“, argumentierte der dänische Nationalspieler und betonte seine Prioritäten: „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Fußball spielen muss.“

Lindström wäre sonst ohne großes Bedauern bei Frankfurt geblieben

„Wenn es nicht geklappt hätte und ich immer noch in Frankfurt wäre, wäre das für mich in Ordnung gewesen, weil meine Freundin und ich in Frankfurt glücklich waren“, betonte Lindström, für den die SGE schließlich 25 Millionen Euro Ablöse in Form von einer Leihe mit Gebühr und Kaufpflicht kassierte. Als Ersatz verpflichteten die Hessen Fares Chaibi vom FC Toulouse für rund 12 Millionen Euro Ablöse.