Transfermarkt: Werder Bremen holt Füllkrug-Nachfolger

Der Europa-League-Held der Eintracht stürmt für eine Saison an der Weser und soll dort Niclas Füllkrug ersetzen , der sich kurzfristig dem BVB anschloss. Eine Kaufoption für den 27-jährigen Kolumbianer wurde nach SPORT1 -Informationen nicht vereinbart.

Borré äußerte seine Freude über seine neue Aufgabe: „Ich kenne Werder seit meiner Kindheit und weiß, welche großartigen Spieler hier gespielt haben. Auch wenn die letzten Jahre nicht einfach waren, ist der Club auf einem guten Weg. Ich freue mich, in der vor uns liegenden Saison ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Borré verlässt Eintracht-Mannschaftstraining vorzeitig

Borré gilt als der Europa-League-Held bei Eintracht Frankfurt, im Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers verwandelte er den entscheidenden Elfmeter. Für die Hessen erzielte er in 63 Bundesliga-Partien 10 Tore.

Beim Mannschaftstraining am Freitag hatte ihn Toppmöller noch kurzfristig entbehrt, nachdem „Verhandlungen mit einem weiteren Klub fortgeschritten waren.“ Nun also der Wechsel an die Weser.