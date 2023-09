Weltmeister Draxler kurz vor Transfer nach Katar

Jetzt steht auch Julian Draxler offenbar kurz vor einem Wechsel in die Wüste. Nach Marco Verratti soll auch der Deutsche in die Wüste wechseln, berichtet Sky.

Demnach habe der Weltmeister von 2014 seine endgültige Zusage für einen Transfer zu Al-Ahli SC gegeben und soll dort eine Vertrag über zwei Jahre unterschreiben. Die Kataris sollen rund 20 Millionen für den 29-Jährigen an Paris Saint-Germain überweisen.

Damit würde das einstige Schalke-Juwel die 100-Millione-Marke bei den Transfererlösen knacken - unter den deutschen Fußballern wurde nur für Kai Havertz (155 Mio.) und Leroy Sané (101 Mio.) mehr gezahlt. Sein Vertrag in Paris lief noch bis 2024.

Der Medizincheck sei für das Wochenende geplant, spätestens am Samstag soll der Ex-Bundesliga-Star in Doha eintreffen. Das Transferfenster für Katar ist noch bis Montag geöffnet.

Bei PSG spielt Draxler in den Planungen keine Rolle mehr. 2015 war er für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 43 Millionen von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg gewechselt. 2017 ging es für 36 Mio. weiter zu PSG, wo er sich aber nie dauerhaft durchsetzen konnte.

In der vergangenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler an Benfica Lissabon ausgeliehen, wo er in 18 Pflichtspielen 2 Tore erzielte und nach einer Knöcheloperation im Februar die restliche Spielzeit verpasste.