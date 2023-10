FC Bayern: "Die Verlängerung von Davies ist am schwierigsten"

Real-Interesse kein Geheimnis

Im Podcast „Die Bayern-Woche“ schätzte SPORT1-Chefreporter Kerry Hau die Situation ein: „Die Verlängerung mit Alphonso Davies ist aktuell am schwierigsten.“ Er habe schon gehört, dass der Berater des Kanadiers mit anderen Topklubs spreche. Beispielsweise sei es kein Geheimnis mehr, dass Real Madrid an dem Linksverteidiger interessiert sei, denn die Königlichen sind in dieser Position derzeit nicht top besetzt.