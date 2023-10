Abgang vom FC Bayern? Davies-Berater schürt erneut Gerüchte

Und weiter: „Es gibt auch mehrere Vereine aus der Premier League, die alle einen der besten Linksverteidiger der Welt haben wollen. Wir werden sehen, was passiert.“ Davies „könnte bereit sein, seinen Vertrag bei Bayern zu verlängern, aber das hängt auch vom Verein ab“.

Davies-Berater schürt Real-Gerüchte

Schon mehrfach hatte der Berater in der Vergangenheit die Gerüchteküche angeheizt – und sich positiv über die Königlichen geäußert.

„Real Madrid ist ein großer Verein, ich war immer ein Fan des Vereins. Und wenn man hört, dass sie an einem Athleten, den man vertritt, interessiert sind, dann macht das einen stolz. (...) Ich will Bayern nicht schlechtmachen. Es gibt fünf große Klubs auf der Welt und Bayern gehört definitiv dazu. Aber Real ist ein großer Name, eine große Marke, 14 Champions-League-Titel“, sagte er im Gespräch mit dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano.