Fußball-Transfermarkt: Kobel? „Er wird bei Bayern landen“

Gregor Kobel hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund zuletzt vorzeitig bis 2028 verlängert . Ein Zeichen an die Konkurrenz, dass der Schweizer seine Zukunft in Westfalen sieht.

Wie BVB-Legende Kevin Großkreutz in seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“ allerdings schilderte, kann er sich dennoch vorstellen, dass Kobel sein Arbeitspapier nicht bis zum Ende erfüllen wird. Der Torhüter wurde in naher Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.