Palhinha? Bayern-Boss wird deutlich: "Das möchte ich so nicht nochmal erleben"

Das Fiasko am letzten Tag des Transferfensters im Sommer um Palhinha soll sich beim FC Bayern nicht wiederholen. „Das möchte ich so nicht nochmal erleben. Die Situation im Sommer war ungut“, betonte FCB-CEO Jan-Christian Dreesen bei Bild TV .

Der angepeilte Deal mit dem defensiven Mittelfeldspieler des FC Fulham war am 1. September in letzter Minute geplatzt, weil die Engländer keinen Ersatz finden konnten. So stand der FC Bayern, so stand Trainer Thomas Tuchel am Ende ohne seine gewünschte „Holding Six“ da.