Transfermarkt-Hammer: Überraschung um Bayern-Wunschspieler verkündet!

Brisant ist die Verlängerung Palhinhas deshalb, weil der Portugiese eigentlich als potenzieller Winterneuzugang des FC Bayern gilt . Ein Wechsel der von Thomas Tuchel herbeigesehnten „Holding Six“ scheiterte unter dramatischen Umständen am Deadline Day vor zwei Wochen. Palhinha war schon in München und hatte den Medizincheck absolviert. Doch Fulham ließ den Deal platzen, weil die Cottagers auf die Schnelle keinen Ersatz mehr finden konnten.

Bayern will Palhinha im Winter holen

Palhinha: „Werde alles geben, was ich habe“

Interessant sind auch die Aussagen des Spielers auf der klubeigenen Website. „Ich habe mich immer zu 100 Prozent für diesen Verein eingesetzt, ich habe allen Respekt vor dem Verein und den Fans. Vom ersten Tag an haben sie mich sehr unterstützt, und ich und meine Familie haben das vom ersten Moment an gespürt, als ich hier ankam“, sagte er.

Palhinha betonte zudem: „Ich werde alles geben, was ich habe. Das war immer so, auf dem Platz, außerhalb des Platzes, in der Kabine mit meinen Mannschaftskameraden.“ Er sei bereit, „wieder anzufangen, mein Bestes zu geben und gute Dinge zu erreichen“.