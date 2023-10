Transfermarkt: Das größte Trainer-Angebot der Geschichte kommt aus Saudi-Arabien

Schlechtester Saisonstrat in seiner Karriere

Am Sonntag besiegten die Römer dann aber Frosinone mit 2:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den zwölften Tabellenplatz. Mourinho gewann in der Spielzeit 2021/22 mit der Roma die erste Ausgabe der Conference League, vergangene Saison schaffte er es bis ins Finale in der Europa League. Auch in der aktuellen Spielzeit ist seine Mannschaft in der Europa League vertreten.