Ex-Kollege verrät: Hazard schlug Mega-Gehalt aus - "Ich habe genug Geld"

In dem Format Vibe with Five von Manchester-United-Legende Rio Ferdinand sagte Mikel, Hazard habe zwei oder drei Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen gehabt, nachdem er angesichts seines aufgelösten Vertrages bei Real im Sommer ablösefrei zu haben gewesen wäre.

Ex-Real-Star Hazard: „Ich habe genug Geld“

Hazard blieb bei Real vieles schuldig

So hing der Offensivspieler, der auch wegen vieler Verletzungsprobleme in Madrid die hohen Erwartungen nie erfüllen konnte (sieben Tore in 76 Partien), die Schuhe tatsächlich an den Nagel.