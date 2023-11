Kylian Mbappé zu Bayern? Tuchel: "Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab"

Was passiert mit Kylian Mbappé im kommenden Sommer? Der Vertrag des Franzosen läuft bei Paris Saint-Germain nach der laufenden Saison aus, seit geraumer Zeit wird der Superstar mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Doch könnte auch der FC Bayern eine Rolle in Mbappés Zukunftsplanung spielen? Nicht wenige Bayern-Fans dürften vom Offensiv-Star im FCB-Trikot träumen. „Er wird zu uns kommen, das ist klar“, reagierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel scherzhaft in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal Plus - und wurde dann doch etwas ernster. „Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist.“

Tuchel: „Kylian ist Kylian, er ist außergewöhnlich“

Tuchel und Mbappé arbeiteten von 2018 bis 2020 beim französischen Liga-Primus zusammen und gewannen zweimal die Meisterschaft. Die wohl schmerzhafteste Niederlage erlitten beide Akteure im Champions-League-Finale 2020, als PSG ausgerechnet dem FC Bayern mit 0:1 unterlag.

Trotz des ausgebliebenen Erfolgs in der Königsklasse feierte Tuchel in Paris eine erfolgreiche Amtszeit, die auch Mbappé mit zahlreichen Toren ermöglichte. „Kylian ist Kylian, er ist außergewöhnlich. Er ist sehr intelligent, wenn er etwas will und du es ihm nicht gibst, dann weiß er auch warum. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander“, fasste Tuchel zusammen.