Messi verkündet Barca-Entscheidung - und verblüfft mit Aussage zur WM 2026

Zuletzt waren Gerüchte um einen möglichen Leih-Deal mit seinem spanischen Ex-Klub aufgekommen, nachdem er in der MLS den Sprung in die Playoffs verpasst hatte. „Nein, auf keinen Fall“, sagte Messi nun im Interview mit France Football , als auf die Option Barca angesprochen wurde.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals als Spieler nach Europa zurückkommen werde“, meinte der argentinische Weltmeister weiter. Er werde die Spiele in der Champions League oder auch in LaLiga zwar vermissen - sei nach seinem Schlussstrich mit sich im Reinen: „Ich habe es so sehr wie möglich genossen, daher fühle ich keine Frustration.“

Messi doch zur WM 2026?

Nun habe er mehrere Monate lang Urlaub, was in seiner Karriere noch nie vorgekommen war: „Ich will weitermachen, bis ich es nicht mehr aushalte, bis es mir meine körperliche Verfassung nicht mehr erlaubt, so zu spielen, wie ich es gern tun würde.“