Ballon d'Or: Messi-Kritik! Matthäus abgewatscht

„Für mich führt kein Weg an Haaland vorbei! Haaland ist für mich der beste Spieler der vergangenen zwölf Monate, der bedeutende Titel mit Manchester City gewonnen und dabei Torrekorde gebrochen hat“, sagte der 62-Jährige bei Sky und fügte hinzu: „Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin.“

Was Ángel Di Maria von dieser Aussage hält, machte er am Mittwoch unter einem Instagram-Post der argentinischen Sporttageszeitung Óle klar: „Heul woanders“, schrieb er als Kommentar unter das Zitat von Matthäus. Allerdings ist Matthäus nicht allein mit dieser Meinung. Schon direkt nach der Verkündung machte das Netz klar, was es von dieser Wahl hielt.