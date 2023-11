Transfermarkt: Vlahovic vor Wechsel? Arsenal lockt

Wie The Sun berichtet, soll der FC Arsenal der Favorit auf eine mögliche Verpflichtung von Dusan Vlahovic sein. Das Interesse der Gunners soll bereits seit dem vergangenen Januar bestehen und durch die Verletzung von Gabriel Jesus sowie das Formtief von Eddie Nketiah verstärkt worden sein.

Vlahovic schloss sich zur Rückrunde der letzten Saison Juventus Turin an, die für den Serben rund 82 Millionen Euro an AC Florenz überwiesen.

In Italien ist der Stürmer den Erwartungen bislang noch nicht gerecht geworden und kommt in dieser Saison auf vier Treffer in zehn Spielen.