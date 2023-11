Transfermarkt: Wieso Özil fast bei PSG landete - Vater verrät interessante Details nach Real-Abgang

Am Ende entschied sich der frühere Mittelfeld-Regisseur für die Premier League und die Gunners: „Er wechselte 2013 als damals teuerster deutscher Fußballer überhaupt nach England. Trainer Arsène Wenger hatte die Mannschaft extra für Mesut umgebaut, die Spielweise auf ihn zugeschnitten“, fügte Özil senior an. „Madrid verdiente zum damaligen Zeitpunkt in seiner Geschichte noch nie so viel Geld mit einem Spieler wie mit Mesut.“