FC Bayern: Bricht Freund mit diesem Transfer das Rummenigge-Credo?

Ein unbeschriebenes Blatt aus Brasilien für den FC Bayern?

Doch was hat dieser Breno Bidon, dass der FC Bayern ihn beobachtet und sogar schon sein Management kontaktiert haben soll? Gewissermaßen ist der Youngster selbst in seiner brasilianischen Heimat auf den ersten Blick ein unbeschriebenes Blatt.

Assistenztrainer schwärmt von Breno Bidon: Karriere in Europa?

Bidon soll dem brasilianischen Portal zufolge bereits in seine Englischkenntnisse investieren, was darauf hindeutet, dass er in Europa Karriere machen möchte. Sein erstes Ziel sei es aber, sich in der Herren-Mannschaft Corinthians zu etablieren, nachdem er dort bisher maximal im Kader stand, ohne zum Einsatz gekommen zu sein.