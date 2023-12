Toppmöller tritt auf die Bremse: "Noch ist es nicht unser Spieler"

„Noch ist es nicht unser Spieler“, erklärte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller am Sonntag vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen bei DAZN . „Dass er ein herausragend guter Fußballer ist, ich glaube, das wissen alle, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen.“

Der 43-Jährige will sich in dieser Personalie aber noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen: „Wir müssen schauen, das Ding ist ja noch nicht durch, es ist noch nicht final entschieden. Wenn er kommt, würden wir uns darauf freuen.“

Van de Beek auf Leihbasis nach Frankfurt

Transferexperte Fabrizio Romano hatte am Freitag berichtet, dass eine mündliche Einigung über die Ausleihe des zentralen Mittelfeldspielers von Manchester United erzielt worden sei. Im Anschluss besitzt die SGE demnach eine Kaufoption.

Beim englischen Rekordmeister steht der Niederländer noch bis 2025 unter Vertrag. Van de Beek konnte in Manchester nie wirklich Fuß fassen und war bereits in der vergangenen Rückrunde an den FC Everton ausgeliehen. Dort kam er aber verletzungsbedingt nur auf sieben Einsätze.