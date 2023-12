Transfermarkt: Eintracht Frankfurt an United-Flop dran!

Transferexperte Fabrizio Romano hatte berichtet, die Eintracht sei in der Pole-Position, was einen Transfer des Flops von Manchester United angeht.

Eine Ausleihe nach Frankfurt ist realistisch, allerdings sind auch andere Klubs im Rennen. Neben der Eintracht soll auch das Sensationsteam aus Spanien, der FC Girona , am Niederländer interessiert sein, bietet aber angeblich schlechtere Konditionen als die Frankfurter.

Frankfurt muss in den ersten Wochen der Rückrunde auf Ellyes Skhiri und Farés Chaibi (beide beim Afrikacup) verzichten und benötigt deshalb Verstärkung. Van de Beek kann alle drei Positionen in der Mitte (Sechser, Achter und Zehner) bekleiden.

Was hinter den Araújo-Gerüchten steckt

Was hinter den Araújo-Gerüchten steckt

Der Niederländer konnte in Manchester nie wirklich Fuß fassen und war bereits in der vergangenen Rückrunde an den FC Everton ausgeliehen. Dort kam er aber verletzungsbedingt nur auf sieben Einsätze.