Transfer-News: ManUnited buhlt um Ex-Bayern-Talent

Manchester United will seinen Angriff weiter verstärken. Zuletzt wurden die Red Devils intensiv mit Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Klar ist: Jeder Topverein hat den 27-Jährigen, der Anfang 2024 am Afrika-Cup teilnimmt, auf dem Radar. Nach SPORT1-Informationen beschäftigen sich die Red Devils aber nicht näher mit Guirassy. Diese Spur ist kalt. Trotz Mega-Quote fehlt die letzte Überzeugung, dass er das fehlende Puzzleteilchen im Sturm.

Exklusiv: Zirkzee auf der Liste von Manchester United

Stattdessen richtet United seinen Blick nach Italien. Wie SPORT1 exklusiv erfahren hat, ist Joshua Zirkzee auf der Liste ganz weit nach oben gerückt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München hat sich beim FC Bologna herausragend entwickelt. Der Serie-A-Klub überwies im Sommer 2022 noch 8,5 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister, inzwischen wird sein Marktwert auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Der 22-Jährige hat in den vergangenen Wochen noch einen Gang hochgeschaltet, in den vergangenen acht Partien fünf Treffer erzielt und ein Tor vorbereitet. Allerdings droht Manchester ein schwieriger Poker! Der FC Bayern hat nämlich neben einer Rückkaufoption von etwa 22 Milionen Euro auch ein Matching Right.

FC Bayern hat eine Rückkaufoption und Matching Right

Was Bild berichtet hat, kann SPORT1 bestätigen: Weil die Münchner bei einem Transfer eine Weiterverkaufsbeteiligung in der Hand halten, die bei 50 Prozent liegt, haben sie ein großes Interesse an einem hohen Preis für Zirkzee. Bologna und der FC Bayern könnten sich über das Matching Right die Bälle zuschieben und so die Summe nach oben schrauben. Wirklichen Bedarf im Angriff haben die Münchner nämlich nicht, sie sind mit Harry Kane und Ersatzmann Mathys Tel sehr gut besetzt.