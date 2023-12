Transfermarkt: So plant Wirtz, so plant der FC Bayern

Wechselt Florian Wirtz zum FC Bayern ? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor 2025! Das berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Das Interesse des Rekordmeisters an dem 20-Jährigen (Vertrag bis 2027) sei schon länger „hinterlegt“, aber: „Wirtz soll in der Saison 2024/25 immer noch für Bayer Leverkusen spielen - das ist der Plan der Wirtz-Seite, aber auch der von Leverkusen. Sie wollen ihn nicht abgeben. Er hat noch keine Champions League gespielt und die Idee ist, dass er in Leverkusen diese Erfahrung sammelt, dort die nächsten Schritte macht und dann erst 2025 wechselt.“