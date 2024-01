Das Ende einer unsäglichen Transfer-Saga?

Kylian Mbappé ist am Neujahrstag wieder in den Blickpunkt zahlreicher internationaler Fußball-Medien gerückt - in der Heimat Frankreich, aber auch in Spanien und England. Anlass ist ein Stichtag im auslaufenden Vertrag des 25 Jahre alten Ausnahmefußballers bei Paris Saint-Germain.