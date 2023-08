PSG: Nächster Tiefschlag für Mbappé!

Am Montag bat PSG-Trainer Luis Enrique im Trainingszentrum in Poissy seine Mannschaft um 17 Uhr zum ersten Training nach der Asienreise. Die Einheit fand allerdings ohne Superstar Kylian Mbappé statt!

Setzt PSG Mbappé eine ganze Saison auf die Tribüne?

Dass Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern will, PSG ihn aber 2024 auf keinen Fall ablösefrei gehen lassen will, ist weiterhin sicher. Nach Angaben von L‘Équipe soll es bereits „seit Wochen“ keinen Austausch mehr zwischen den Pariser Bossen und dem Umfeld des Spielers gegeben haben. Solange sich am Status quo nichts ändert, sei auch der Verein nicht bereit, Mbappé wieder in die erste Mannschaft aufzunehmen.