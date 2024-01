PSG: Schock um Juwel, das kurz vor einem Transfer nach Paris stehen soll

Schlechte Neuigkeit für Fußball-Talent Gabriel Moscardo - die wohl auch Paris Saint-Germain betreffen: Der Jungstar, den anscheinend vor einem Transfer zu PSG steht, muss sich einer Operation am linken Fuß unterziehen.

Der Brasilianer steht aktuell noch bei Corinthians Sao Paulo unter Vertrag und besitzt nach lediglich 18 Pflichtspielen in der heimischen Profiliga bereits einen geschätzten Marktwert von rund 15 Millionen Euro.

Moscardo vor Wechsel zu PSG

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Youngster unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreiben soll. Die Franzosen legen demnach über 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf den Tisch.

Moscardo erzielte in dieser Saison bislang einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass europäische Top-Teams an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers interessiert seien.