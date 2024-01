Transfermarkt: Berater bestätigt! Kalajdzic-Hammer vor Abschluss

In der Hessenschau bestätigte nun auch Kalajdzic-Berater Sascha Empacher, dass der Wechsel in den nächsten Tagen abgeschlossen werden könnte. „Es sieht gut aus“, betonte der Berater. Obwohl der Medizincheck derzeit noch aussteht, könnte der Österreicher bereits am 13. Januar gegen RB Leipzig auf dem Platz stehen.

Im Sommer 2019 wechselte der damals 21-Jährige für 6 Millionen Euro von FC Admira Wacker das erste Mal in die Bundesliga zum VfB Stuttgart. In drei Jahren absolvierte der 26-Jährige 60 Spiele für die Schwaben, in denen er 24 Tore und 12 Vorlagen erzielen konnte, ehe er für 18 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers wechselte. Nach eineinhalb Jahren in der Premier League könnte Kalajdzic nun also in die Bundesliga zurückkehren.