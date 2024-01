Transfermarkt: Klub gefunden? Jerome Boateng schon vor Ort

Es sieht so aus, als hätte Jérôme Boateng einen neuen Verein gefunden. Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio steht ein Wechsel des Verteidigers zum Serie-A-Klub US Salernitana kurz bevor. Demnach halte sich der Weltmeister von 2014 bereits in Italien auf.