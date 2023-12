Gewalt-Vorwurf? Jerome Boateng erklärt geplatztes Bayern-Comeback

Ausschlaggebend sei gewesen, „dass die verletzten Spieler schnell zurückkommen und der Kader vorerst vor allem in der Defensive so bleiben soll. Demzufolge war meine Position schon besetzt.“

Boateng: „Man muss wissen, wann Schluss ist“

Zur Erinnerung: Boateng hatte vor einigen Monaten am Training der Münchner teilgenommen, weil die Bayern ob ihrer Personalnot in der Verteidigung über eine Rückholaktion nachdachten. Weil gegen Boateng schwere Vorwürfe - Boateng wird Körperverletzung und Beleidigung angelastet - im Raum stehen, regte sich unter den Fans Widerstand. Trainer Thomas Tuchel deutete an, dass die Entscheidung gegen den vereinslosen Routinier nicht nur aus sportlichen Gründen gefallen sei.