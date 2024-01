Transfermarkt: Verlässt der nächste Star Saudi-Arabien?

Vor rund einer Woche kehrte Ex-Liverpool-Star Jordan Henderson nach einem halben Jahr in Saudi-Arabien zurück nach Europa . Nun könnte offenbar auch der nächste Star der Saudi Pro League den Rücken kehren.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, könnte Jota Al-Ittihad in Richtung Premier League verlassen. Demnach soll West Ham United an einem Deal arbeiten. „Die Verhandlungen bleiben wegen des Gehalts und der Steuern kompliziert, aber am Montag fanden erneut Gespräche statt“, schrieb Romano auf X.