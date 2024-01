Transfermarkt: Wollte Bayern diesen Milan-Star?

Der FC Bayern sucht im Winter dringend Verstärkung in der Verteidigung . Dabei hat sich der Rekordmeister nun offenbar allerdings eine Absage eingehandelt.

Der FCB habe eine Anfrage beim AC Milan wegen Fikayo Tomori gestellt, berichtet Sky. Vor allem Sportdirektor Christoph Freund soll ein großer Befürworter des 26 Jahre alten Verteidigers sein, der in all seinen 16 Serie-A-Spielen diese Saison in der Startformation stand.