Mbappé-Problem bei Real Madrid?

Obwohl der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid, der in den spanischen Medien bereits als beschlossen gilt, noch nicht öffentlich verkündet wurde, könnte es nun doch schon zu den ersten Problemen kommen.

Denn Mbappé hatte zuletzt schon öffentlich verkündet, dass er im Sommer neben der Europameisterschaft auch an den Olympischen Spielen in seiner Geburtsstadt Paris teilnehmen möchte: „Jeder weiß, dass ich immer davon geträumt habe, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Danach liegt es nicht mehr an mir, es stehen viele Parameter auf dem Spiel.“