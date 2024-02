Transfermarkt: Hat Mbappé bereits bei neuem Klub unterschrieben?

Denn: Die spanische Zeitung Marca berichtete am Montag, dass der 25-Jährige bereits vor zwei Wochen einen Fünfjahresvertrag in Madrid unterschrieben haben soll. Zuvor hatte sich der Stürmer wohl mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi getroffen, um ihm mitzuteilen, dass er den Verein im Sommer verlassen wird . Zusätzlich soll er PSG darum gebeten haben, ihm kein neues Angebot mehr zu unterbreiten.

Erste Kontaktaufnahme im Januar

Mbappé hatte sich offenbar im Januar bei Madrid erkundigt, ob der Klub noch an einer Verpflichtung interessiert sei, da ihm „bewusst war, dass er sich nach den Ereignissen im Mai 2022 mit den Verantwortlichen versöhnen muss“, heißt es in dem Bericht. Der 25-Jährige soll dem spanischen Tabellenführer 2022 bereits mündlich zugesagt haben, entschied sich dann aber doch für einen Verbleib in Paris.