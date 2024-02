Transfermarkt: Mega-Offerte für ManUnited-Star Varane?

Die englische Zeitung Daily Star berichtet, dass der saudische Klub den Franzosen Raphael Varane von Manchester United zu sich locken will . Dafür winkt dem 30-Jährigen ein Mega-Gehalt: Knappe 60 Millionen Euro (!) will Al-Nassr dem Innenverteidiger pro Jahr überweisen.

Varane hat derzeit einen schwierigen Stand in Manchester. Unter Trainer Erik ten Hag wackelte sein Stammplatz immer wieder, teils musste er ganze Partien von der Bank verfolgen . Er dürfte mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein.

Will sich Manchester United Varanes Gehalt sparen?

Und auch aus Sicht von Manchester United könnte es durchaus Sinn machen, Varane abzugeben. Wie die Daily Mail berichtete, verzichtete der Klub im Dezember darauf, eine Option in Varanes Vertrag zu ziehen und mit ihm um ein weiteres Jahr - bis in den Sommer 2025 - zu verlängern. Offenbar will United Geld sparen, da Varane mit rund 400.000 Euro Gehalt pro Woche zu den Spitzenverdienern im Team gehört.