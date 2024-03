Nächster Top-Interessent für BVB-Star?

Derzeit noch keine Angebote für Malen

Derzeit liegen der Borussia aber noch keine Angebote für Malen vor. So erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem 2:0 in der Champions League gegen Eindhoven: „Donyell macht für mich überhaupt nicht den Eindruck, dass er in irgendeiner Form weg will. Es gibt keine Gespräche, es gibt auch keine Anfragen. Der Junge hat zwei Jahre Vertrag, wir haben mit ihm überhaupt kein Thema und er hat keine weiteren Gedanken.“