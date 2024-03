Wie kann das Abseits sein? Riesen-Wirbel um aberkannten BVB-Treffer

Es war eine Szene, die für ratlose Gesichter sorgte. Niclas Füllkrug köpfte in der 77. Minute des Achtelfinalrückspiels in der Champions League gegen die PSV Eindhoven eine Freistoßflanke des eingewechselten Marco Reus zum vermeintlichen 2:0 in das gegnerische Tor. Doch Schiedsrichter Daniele Orsato nahm den Treffer nach Kontakt zum Videoassistenten zurück und entschied auf Abseits.