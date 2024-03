Transfermarkt: Eintracht-Star für 60 Millionen Euro auf die Insel?

Eintracht Frankfurt steht nach 25 Spieltagen auf Tabellenplatz sechs der Bundesliga und würde somit in der kommenden Saison wieder auf internationaler Bühne an den Start gehen. Sommer-Neuzugang Willian Pacho ist dabei ein wichtiger Baustein für den Erfolg der SGE. Bisher stand der Ecuadorianer dabei in 35 Pflichtspielen auf dem Platz, nur einmal nicht über die kompletten 90 Minuten.