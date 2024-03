Transfermarkt: Nübel-Verbleib? Das sagt VfB-Boss Wehrle

FC Bayern: Nübel mit vier Einsätzen

2020 ist der 27-Jährige vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt und musste sich hinter Stammtorwart Manuel Neuer einordnen. In der Saison 2020/21 kam Nübel auf vier Einsätze. Im Anschluss an jene Spielzeit wechselte er für zwei Jahre per Leihe zur AS Monaco. Im vergangenen Sommer folgte dann die Leihe nach Stuttgart.