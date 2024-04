Transfermarkt: Bayern, BVB und Leipzig an Rayane Messi interessiert?

Spielt bald ein Messi in der Bundesliga? Wie die französische L‘Équipe berichtet, hat Rayane Messi vom FCO Dijon das Interesse von gleich drei deutschen Spitzenteams auf sich gezogen. Dabei handele es sich um den FC Bayern , Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Dijon habe sich aus finanziellen Gründen dazu entschieden, den 16-Jährigen zu verkaufen, schreibt die Zeitung weiter. Der Linksaußen, der bereits acht Spiele für die französische U17-Nationalmannschaft absolviert hat, lief in den vergangenen beiden Partien erstmals für Dijons erste Mannschaft in der 3. Liga auf. Beim 1:0-Sieg gegen US Orléans steuerte er nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer bei. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)