Erneute Palhinha-Wende bei Bayern? - "Stehe in einem sehr großen Schaufenster"

Der Nationalspieler Portugals, als Holding Six des damaligen Trainers Thomas Tuchel auserkoren, weilte bereits in München und stand vor der Vertragsunterschrift, als sich der FC Fulham dazu entschloss, Palhinha doch nicht ziehen zu lassen.

In einem Interview mit Flashscore ließ der Palhinha nun jedoch aufhorchen und befeuerte Spekulationen zu einer denkbaren erneuten Wende. „Ich weiß nicht, ob es eine geschlossene Tür ist oder nicht, alles im Fußball ist sehr unsicher“, meinte der defensive Mittelfeldmann.

Fokus auf der Europameisterschaft

„Die Leute kennen mich schon. Die Tatsache, dass ich in der Premier League spiele, bedeutet, dass ich in einem sehr großen Schaufenster stehe, wahrscheinlich dem größten von allen. Die Europameisterschaft ist auch ein Schaufenster, das jeder auf der ganzen Welt verfolgt“, so Palhinha weiter.