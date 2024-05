Muss er weg? Vielsagende Worte von VfB-Star Undav

„Es gibt eine Deadline. Aber ich weiß nicht genau, wann die ist. Mal schauen, was passiert. Stress machen wäre jetzt unnötig“, sagte Undav er ergänzte: „Ich habe meinen Wunsch geäußert. Ich habe allen klipp und klar gemacht, was ich möchte. Jetzt muss man gucken, was passiert. Es liegt nicht mehr in meiner Hand.“