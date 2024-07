Transfer zu Real? Treffen von Bellingham mit Kumpel heizt Gerüchte an

Jude Bellingham spielt bei Real Madrid eine tragende Rolle. Wirkt der Superstar jetzt auch am Transfer-Geschehen der Königlichen mit?

Von Jude Bellingham und seinem guten Kumpel Trent Alexander-Arnold sind bemerkenswerte Bilder aufgetaucht! Du beiden Nationalmannschaftskollegen wurden in Los Angeles gesichtet. Aber was hat es damit auf sich?

In jüngster Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte, dass Bellinghams Arbeitgeber Real Madrid an einer Verpflichtung von Alexander-Arnold interessiert sei. Lockt ausgerechnet Bellingham den Rechtsverteidiger jetzt zu den Königlichen in die spanische Hauptstadt?