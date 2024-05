Türkisches Ausnahmetalent bestätigt Wechsel!

Can Uzun wird den 1. FC Nürnberg verlassen! Das Ausnahmetalent verabschiedete sich nach dem 3:0-Heimerfolg über Aufsteiger SV Elversberg und dem damit verbundenen Klassenerhalt bei den Fans. Wohin es den 18-Jährigen (16 Saisontore) zieht, wollte er jedoch noch nicht verraten.

Frankfurt-Boss bestätigt Interesse an Uzun

Der in Regensburg geborene Deutsch-Türke, der sich entschieden hat, für die Türkei zu spielen, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Die Hessen verpflichteten für die kommende Saison bereits Teamkollege Nathaniel Brown aus Nürnberg und gelten als Topfavorit im Rennen um das Offensiv-Juwel, das im März auch schon sein Länderspiel-Debüt gefeiert hat.