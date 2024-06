Irres Foto! Aufsteiger landet Transfer-Coup

von SPORT1 25.06.2024 • 23:47 Uhr Der italienische Aufsteiger Como 1907 zaubert einen echten Star-Neuzugang aus dem Hut. Auch die Präsentation überrascht.

Aufsteiger Como 1907 rüstet sich für sein Abenteuer in der Serie A mit einem prominenten Namen. Der italienische Europameister Andrea Belotti wechselt von der AS Rom an den Comer See. Das gab der Klub am Dienstag bekannt - und präsentierte ein kurioses Bild.

{ "placeholderType": "MREC" }

Belotti wurde dabei in zivil neben einem Hahn abgelichtet. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison von der Roma die AC Florenz verliehen war, erhält in Como einen Vertrag über zwei Jahre bis 2026.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Fàbregas begründet Belotti-Verpflichtung

„Wir freuen uns sehr, dass Andrea Teil der Como 1907-Familie geworden ist“, wurde der frühere Spanien-Star Cesc Fàbregas, der bei Como als Co-Trainer tätig ist, zitiert. „Seine Erfahrung wird von entscheidender Bedeutung sein und wir wissen, dass er das Potenzial hat, ein hervorragender Torschütze zu sein.“

Belotti habe sich für den Schritt nach Como entschieden, „weil mich das sehr ehrgeizige Projekt beeindruckt hat, das mir der Trainer und die Eigentümer gezeigt haben.“ Neben Fàbregas zählt auch Thierry Henry zu den bekannten Köpfen im Hintergrund des kleinen Klubs, die Arsenal-Legende ist Anteilseigner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Belotti hat in 330 Spielen in der Serie A für Palermo, den FC Turin, die Roma und die Fiorentina 112 Tore geschossen. In 44 Länderspielen für die Squadra Azzurra traf der Angreifer zwölfmal.