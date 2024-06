Transfermarkt: Bayern macht bei DFB-Star wohl Ernst!

Jonathan Tah will einem Bericht zufolge zum FC Bayern wechseln, der Spieler ist sich demnach mit den Münchnern einig. Nun müssen die Vereine verhandeln.

Der FC Bayern und Jonathan Tah – es wird offenbar ernst: Schon länger halten sich Berichte, dass der Rekordmeister den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen an die Säbener Straße locken will. Nun hat der 28-Jährige offenbar bei der Werkself seinen Wunsch hinterlegt, in diesem Sommer nach München wechseln zu wollen. Das berichtet Sky.