60-Millionen-Mann zu United-Wechsel gezwungen?

Leny Yoro - vor einem Jahr noch kaum jemandem ein Begriff gewesen, ist der Franzose in diesem Sommer einer der begehrtesten jungen Spieler auf dem europäischen Transfermarkt. Der 18-Jährige beeindruckte beim OSC Lille in der Ligue 1 mit starken Leistungen und war in der vergangenen Saison ein Defensivgarant seines Teams.