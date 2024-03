Auch Bayern soll dran sein! Ein neues 100-Millionen-Juwel?

Vor der aktuellen Saison war Leny Yoro wohl nur Insider ein Begriff. Der Innenverteidiger hatte zwar schon vereinzelt für den OSC Lille in der Ligue 1 gespielt, doch wirklich groß aufgefallen war er dabei nicht.

Das hat sich mittlerweile geändert. Der 18-Jährige hat sich in seinem ersten Jahr, in dem er ausschließlich für die Profis spielt, prompt einen Startplatz erarbeitet und ist kaum mehr wegzudenken aus der Abwehr.

Frankreich-Juwel sorgt in Conference League für Furore

Kurz vor dem Ende erzielte er dann mit einem wuchtigen Kopfball den 2:1-Siegtreffer und sorgte für eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Nach einem 1:1 in Kroatien war der Einzug in die Gruppenphase perfekt.

„Einer der bester Innenverteidiger!“ Mega-Lob für Lille-Talent

Für den damals 17-Jährigen war es der Startschuss seiner Karriere. Sein Trainer Paulo Fonseca setzte fortan immer wieder auf sein Juwel, das in den vergangenen 25 Liga-Partien keine einzige Minute verpasste.

„Es ist nicht normal, einen 18-jährigen Spieler wie Leny mit dieser Reife und seinen technischen Qualitäten zu haben“, lobt der Coach. Die Zahlen geben ihm recht. Mit 22 Gegentoren stellt Lille die viertbeste Defensive in der Ligue 1. Zum Vergleich: Im Vorjahr kassierte das Team 44 Treffer.

Doch auch offensiv weiß der junge Mann zu überzeugen. Zweimal netzte er bisher in der Liga, mit seinem tollen Volleyschuss im September gegen Stades Rennes war er der jüngste Lille-Torschütze seit rund zehn Jahren.

„Meiner Meinung nach wird er einer der besten Innenverteidiger in Frankreich und wahrscheinlich auch Europas sein“, meint Fonseca lobend, während Henry ergänzt: „Es wird viel über Warren Zaire-Emery gesprochen, weil er bei PSG spielt, in der Champions League spielt und gerade in die A-Nationalmannschaft gewechselt ist. Aber Leny leistet eine enorme Arbeit.“