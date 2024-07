Erwischt! Zwischen Guirassy & BVB nun alles klar für Transfer?

Wie ein Sky-Video zeigt, ist der bisherige Starspieler des VfB Stuttgart am Mittwoch bereits wieder nach Dortmund gereist. In der Sequenz ist zu sehen, wie Guirassy in Begleitung aus einem Transport-Fahrzeug des Flughafens steigt und sich dann in Dortmund zur Weiterfahrt in ein anderes Taxi begibt. Auf Nachfrage des Sky-Reporters entgegnet der Stürmer dann: „Ich bin froh, hier zu sein.“